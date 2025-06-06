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Импорт игровых консолей из Китая в США вырос на 17% к марту

Импорт игровых консолей из Китая в США вырос на 17% к марту - 06.06.2025, ПРАЙМ

Импорт игровых консолей из Китая в США вырос на 17% к марту

Торговые войны США и Китая не затронули интересы американских геймеров: импорт США игровых консолей из Поднебесной в апреле вырос на 17% к марту, составив 220,6 | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T05:45+0300

2025-06-06T05:45+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Торговые войны США и Китая не затронули интересы американских геймеров: импорт США игровых консолей из Поднебесной в апреле вырос на 17% к марту, составив 220,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Китай в апреле сохранил за собой статус крупнейшего поставщика этих гаджетов в США, обеспечив 44% американского импорта. За КНР следуют соседи по азиатскому региону: Вьетнам, который продал Штатам 24% его импортных консолей, и закрывшая еще 11% Япония. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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мировая экономика, россия, китай, сша, москва, дональд трамп