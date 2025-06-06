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Фондовые индексы Европы снижаются на статистике по промпроизводству в ФРГ

Фондовые индексы Европы снижаются на статистике по промпроизводству в ФРГ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снижаются на статистике по промпроизводству в ФРГ

Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются после выхода статистики по промышленному производству в Германии за апрель, свидетельствуют | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:42+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются после выхода статистики по промышленному производству в Германии за апрель, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,05% - до 8 815,54 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,14%, до 7 779,44 пункта, немецкий DAX опускался на 0,22%, до 24 271,79 пункта. Ранее в пятницу Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликовало данные по промышленному производству в Германии. В апреле его объем с учетом сезонных колебаний снизился на 1,4% в месячном выражении, что сильнее прогнозов аналитиков, которые ожидали снижение показателя всего лишь на 1%. При этом годовом выражении промпроизводство в Германии в апреле сократилось на 1,8%. "Мы ожидаем, что ослабление промышленности в Германии сохранится в ближайшие месяцы, несмотря на то что производственные компании в последнее время стали менее пессимистично относиться к ближайшему будущему. Это должно привести к общей стагнации экономической активности в течение лета", - полагает экономист агентства Блумберг Мартин Адеммер (Martin Ademmer).

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