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ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4%
ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4% - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4%
Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T13:35+0300
2025-06-06T13:35+0300
2025-06-06T13:42+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.
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финансы
ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4%
ЦБ: годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год