https://1prime.ru/20250606/inflyatsiya-858265479.html

ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4%

ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4% - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, когда годовая инфляция в России вернется к 4%

Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:35+0300

2025-06-06T13:35+0300

2025-06-06T13:42+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", -сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250605/etsb-858232776.html

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финансы