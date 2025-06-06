Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/investory-858259542.html
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском
Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:26+0300
2025-06-06T11:26+0300
экономика
сша
дональд трамп
tesla
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850956308_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_1b7d1846d30d7ae0455a7f1dc059fef0.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired. "Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале. Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома. При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://1prime.ru/20250606/tramp-858255496.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850956308_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_13f8a1209534fc424195415de1f21b07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, tesla
Экономика, США, Дональд Трамп, Tesla
11:26 06.06.2025
 
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском

Wired: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired.
"Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале.
Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома.
При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Флаг США
Эксперт оценила влияние конфликта Трампа и Маска на Украину
10:19
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампTesla
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала