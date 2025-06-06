https://1prime.ru/20250606/investory-858259542.html

СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском

СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском

Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:26+0300

2025-06-06T11:26+0300

2025-06-06T11:26+0300

экономика

сша

дональд трамп

tesla

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850956308_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_1b7d1846d30d7ae0455a7f1dc059fef0.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Инвесторы Кремниевой долины и руководители технологических компаний, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и предпринимателя Илона Маска, после их ссоры вынуждены решить, на чью сторону им теперь встать, пишет портал Wired. "Эта вражда оказывает давление на некоторых партнеров Маска из технологической индустрии, включая ответственного при Трампе за ИИ и криптовалюты Дэвида Сакса, (миллиардера и инвестора - ред.) Марка Андриссена и других инвесторов, которые должны решить, встать ли им на сторону генерального директора Tesla или продолжать поддерживать президента", - говорится в материале. Портал отмечает, что некоторые, по-видимому, пытаются найти баланс между поддержкой Маска и отказом от открытой критики Белого дома. При этом, по словам источников Wired, некоторые инвесторы и руководители технологических компаний могут не сразу поддержать Маска, поскольку разочарованы его работой в департаменте эффективности правительства США (DOGE), пост главы которого Маск покинул на прошлой неделе. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

https://1prime.ru/20250606/tramp-858255496.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, tesla