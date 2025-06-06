https://1prime.ru/20250606/ipoteka-858262602.html

Объем выдачи ипотеки в России в мае упал почти на 47%, подсчитали аналитики

Объем выдачи ипотеки в России в мае упал почти на 47%, подсчитали аналитики - 06.06.2025, ПРАЙМ

Объем выдачи ипотеки в России в мае упал почти на 47%, подсчитали аналитики

Российские банки выдали по итогам мая текущего года более 286 миллиардов рублей ипотеки - почти на 47% меньше, чем в мае 2024 года, подсчитали в консалтинговой... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:38+0300

2025-06-06T12:38+0300

2025-06-06T12:38+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российские банки выдали по итогам мая текущего года более 286 миллиардов рублей ипотеки - почти на 47% меньше, чем в мае 2024 года, подсчитали в консалтинговой компании Frank RG. "Объем выдач ипотечных кредитов составил 286,3 миллиарда рублей. Показатели мая 2025 года на 2,7% выше апреля 2025 года и на 46,9% ниже мая 2024 года. В количественном выражении, напротив, наблюдается месячное снижение (-1,6%). В мае было выдано 57,6 тысячи кредитов, что на 54,6% меньше, чем в мае 2024 года", - отмечается в сообщении компании. В нем также указывается, что средний размер выдаваемого кредита показал рост на 4,4% к апрелю и составил 4,97 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250605/ipoteka-858222758.html

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