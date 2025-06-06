https://1prime.ru/20250606/kiberbezopasnost-858256830.html

Россия готова сотрудничать с другими странами по кибербезопасности

Россия готова сотрудничать с другими странами по кибербезопасности - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова сотрудничать с другими странами по кибербезопасности

Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:35+0300

2025-06-06T10:35+0300

2025-06-06T10:35+0300

технологии

россия

минцифры

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов назвал три направления кибербезопасности, в которых Россия может сотрудничать с другими странами, - одним из них являются вопросы международной информационной безопасности. "Механизм организационного сотрудничества нашей страны с вами. Я бы три здесь выделил направления, они все взаимосвязаны. … Это вопросы международной информационной безопасности. Этими вопросами занимается Министерство иностранных дел. Вот это одна линия сотрудничества", - сказал Шойтов во время выступления на Global Digital Forum в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Другими направлениями, по его словам, является межгосударственное сотрудничество по противодействию компьютерным атакам, а также взаимодействие по линии компаний по кибербезопасности. Это непосредственно сотрудничество между компаниями, которое координирует Минцифры РФ, комментирует замминистра. "Вот три взаимосвязанных направления, по всем мы готовы с вами сотрудничать", - добавил Шойтов.

https://1prime.ru/20250602/partnerstvo-858131431.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, минцифры