https://1prime.ru/20250606/komissiya-858287324.html

Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"

Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный" - 06.06.2025, ПРАЙМ

Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"

Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный". | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T22:19+0300

2025-06-06T22:19+0300

2025-06-06T22:19+0300

россия

общество

москва

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный". "Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов. Также признаются утратившими силу некоторые распоряжения, связанные с изменениями в составе комиссии. Комиссия была образована в 2014 году.

https://1prime.ru/20250305/kosmodrom-855501167.html

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россия, общество , москва, владимир путин