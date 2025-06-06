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Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"
Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"
Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный". | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T22:19+0300
2025-06-06T22:19+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный". "Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов. Также признаются утратившими силу некоторые распоряжения, связанные с изменениями в составе комиссии. Комиссия была образована в 2014 году.
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россия, общество , москва, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин
Путин упразднил комиссию по строительству космодрома "Восточный"
Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный"
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин упразднил комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный".
"Упразднить комиссию по вопросам строительства космодрома "Восточный", - говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
Также признаются утратившими силу некоторые распоряжения, связанные с изменениями в составе комиссии.
Комиссия была образована в 2014 году.
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