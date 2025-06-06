Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/kostin-858278128.html
Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке
Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке
Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал "10 щелчков" первом зампреду банка Дмитрию Пьянову. Соответствующие посты размещены в Telegram-канале банка. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:26+0300
2025-06-06T16:26+0300
экономика
банки
финансы
андрей костин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76578/81/765788194_0:137:1500:981_1920x0_80_0_0_2482243f4dae2bbb139710932fcf9747.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал "10 щелчков" первом зампреду банка Дмитрию Пьянову. Соответствующие посты размещены в Telegram-канале банка. Костин в конце мая предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции, писало РБК. А Пьянов ранее выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов. После чего в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка.
https://1prime.ru/20250424/rubl-856994447.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76578/81/765788194_6:0:1495:1117_1920x0_80_0_0_ea79769713831998c99465893d5d1e74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, андрей костин, втб
Экономика, Банки, Финансы, Андрей Костин, ВТБ
16:26 06.06.2025
 
Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке

Глава ВТБ Костин виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду банка Пьянову

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанк#Глава ВТБ Андрей Костин
#Глава ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал "10 щелчков" первом зампреду банка Дмитрию Пьянову. Соответствующие посты размещены в Telegram-канале банка.
Костин в конце мая предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции, писало РБК. А Пьянов ранее выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов.
После чего в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка.
Глава ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
Костин не видит оснований для дальнейшего укрепления рубля
24 апреля, 13:46
 
ЭкономикаБанкиФинансыАндрей КостинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала