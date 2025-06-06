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Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке

Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Глава ВТБ виртуально раздал "10 щелчков" первому зампреду в споре по ставке

Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал "10 щелчков" первом зампреду банка Дмитрию Пьянову. Соответствующие посты размещены в Telegram-канале банка. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:26+0300

2025-06-06T16:26+0300

2025-06-06T16:26+0300

экономика

банки

финансы

андрей костин

втб

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал "10 щелчков" первом зампреду банка Дмитрию Пьянову. Соответствующие посты размещены в Telegram-канале банка. Костин в конце мая предложил пари "на 10 щелчков" на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции, писало РБК. А Пьянов ранее выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов. После чего в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка.

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банки, финансы, андрей костин, втб