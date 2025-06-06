https://1prime.ru/20250606/krasnov-858249412.html

Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке

Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке - 06.06.2025, ПРАЙМ

Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T06:31+0300

2025-06-06T06:31+0300

2025-06-06T06:31+0300

энергетика

экономика

россия

дальний восток

чита

рф

игорь краснов

россети

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858249412.jpg?1749180683

ЧИТА, 6 июн - ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией. "С ПАО "Россети" надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют",- сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Он поручил прокурору края "немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор". Так генпрокурор отреагировал на жалобу жителя Читы, который еще в 2023 году подал заявку на технологическое присоединил к электросетям, однако до сих пор не подключился к ним. "Мы разберёмся в этом полнейшем безобразии",- сказал Краснов.

дальний восток

чита

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, чита, рф, игорь краснов, россети