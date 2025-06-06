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Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:31+0300
2025-06-06T06:31+0300
2025-06-06T06:31+0300
энергетика
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игорь краснов
россети
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ЧИТА, 6 июн - ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией.
"С ПАО "Россети" надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют",- сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
Он поручил прокурору края "немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор".
Так генпрокурор отреагировал на жалобу жителя Читы, который еще в 2023 году подал заявку на технологическое присоединил к электросетям, однако до сих пор не подключился к ним.
"Мы разберёмся в этом полнейшем безобразии",- сказал Краснов.
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россия, дальний восток, чита, рф, игорь краснов, россети
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, ЧИТА, РФ, Игорь Краснов, Россети
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке
Генпрокурор Краснов поручил проверить "Россети" на Дальнем Востоке
ЧИТА, 6 июн - ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией.
"С ПАО "Россети" надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют",- сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
Он поручил прокурору края "немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор".
Так генпрокурор отреагировал на жалобу жителя Читы, который еще в 2023 году подал заявку на технологическое присоединил к электросетям, однако до сих пор не подключился к ним.
"Мы разберёмся в этом полнейшем безобразии",- сказал Краснов.