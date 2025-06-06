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Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке - 06.06.2025, ПРАЙМ
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:31+0300
2025-06-06T06:31+0300
энергетика
экономика
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игорь краснов
россети
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ЧИТА, 6 июн - ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией. "С ПАО "Россети" надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют",- сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Он поручил прокурору края "немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор". Так генпрокурор отреагировал на жалобу жителя Читы, который еще в 2023 году подал заявку на технологическое присоединил к электросетям, однако до сих пор не подключился к ним. "Мы разберёмся в этом полнейшем безобразии",- сказал Краснов.
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россия, дальний восток, чита, рф, игорь краснов, россети
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, ЧИТА, РФ, Игорь Краснов, Россети
06:31 06.06.2025
 
Краснов поручил оценить работу "Россетей" на Дальнем Востоке

Генпрокурор Краснов поручил проверить "Россети" на Дальнем Востоке

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ЧИТА, 6 июн - ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным оценить, как "Россети" на Дальнем Востоке выполняют договора по обеспечению людей электроэнергией.
"С ПАО "Россети" надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют",- сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
Он поручил прокурору края "немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор".
Так генпрокурор отреагировал на жалобу жителя Читы, который еще в 2023 году подал заявку на технологическое присоединил к электросетям, однако до сих пор не подключился к ним.
"Мы разберёмся в этом полнейшем безобразии",- сказал Краснов.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯДальний ВостокЧИТАРФИгорь КрасновРоссети
 
 
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