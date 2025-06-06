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В Кремле назвали внутренним делом США полемику Трампа и Маска

В Кремле назвали внутренним делом США полемику Трампа и Маска - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали внутренним делом США полемику Трампа и Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:03+0300

2025-06-06T13:03+0300

2025-06-06T13:10+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом США полемику президента страны Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. "Это внутреннее дело Соединенных Штатов, мы никаким образом не собираемся вмешиваться, как-то это комментировать. Уверен, что президент США сам разберется с этой ситуацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о полемике Трампа и Маска. По словам Пескова, у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с американским предпринимателем Илоном Маском не повлияет на урегулирование конфликта на Украине.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

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россия, общество , сша, дональд трамп, дмитрий песков