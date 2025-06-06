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Курбан-байрам – праздник жертвоприношения

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения - 06.06.2025, ПРАЙМ

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2025 году 6 июня. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:02+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из наиважнейших в мусульманской культуре, – отмечается в 2025 году 6 июня. Ниже приводится справочная информация. Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – мусульманский праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Отмечается ежегодно в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и длится три дня. В 2025 году Курбан-байрам приходится на 6 июня. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда. История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ. В тот момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…". После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался в жертвоприношениях, а лишь испытывал силу веры своего пророка. Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень любви к Аллаху, обрядом поклонения Богу для мусульман является заклание жертвенного животного. Но не все могут совершать ежегодный хадж в Мекку и принести в священном месте жертву Аллаху, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться. Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах. Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Далее мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. После этого принято идти на кладбище и помолиться за умерших. Затем приступают к жертвенному обряду. Время жертвоприношения длится до 13-го дня месяца зуль-хиджа и заканчивается с заходом солнца. Одни утверждают, что совершение обряда обязательно для каждого совершеннолетнего мусульманина, постоянно проживающего в данной местности на момент наступления праздника и состоятельного в день жертвоприношения (имеющего средства для покупки животного). Другие считают, что жертвоприношение не является предписанным, так как есть те, кто по разным причинам не может его совершить. Из всех животных для жертвы подходят верблюды, коровы (и быки), буйволы, овцы или козы. Верблюд и корова может быть жертвой от одного до семи человек, а овца или коза идет как жертва от имени одного человека (или семьи). Жертву можно приносить не только за живых людей, но и за усопших. Не все животные подходят для ритуала. Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна, красива и без серьезных изъянов (отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста). Также животное не должно быть слепым на один или оба глаза. Совершать жертвоприношение не обязательно должен тот, кто осуществляет этот акт поклонения. Можно выбрать доверенное лицо, которое сделает это по всем нормам ислама, то есть халяльным образом. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират. Убой должен осуществлять совершеннолетний мусульманин в здравом уме. Жертвенное животное кладут головой в сторону Мекки. Мулла или муэдзин читает над ним молитву, в которой говорится о жертвоприношении Ибрахима. Любой мусульманин может в этот момент произнести "Бисмиллах, Аллах Акбар", что означает "Во имя Аллаха, Аллах велик". Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови принесенного в жертву животного. Мясо делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. При большом числе гостей, когда одной трети мяса для угощения не хватает, разрешается использовать все мясо. Можно угощать мясом и немусульман. При этом нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана, а также продавать их. После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую приглашают как можно больше людей, в первую очередь бедных и голодных. Из жертвенного мяса в различных странах готовят традиционные блюда. Очень распространена баранина. Из нее готовят тажин в Марокко, наргиси кофтай в Пакистане, рагу с тыквой, подорожником, сладким картофелем и нутом в Ливии, кима каледжи в Индии. Также готовят плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак и многие другие блюда. Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которыми принято украшать столы и одаривать детей. В Курбан-байрам выпечка готовится с добавлением миндаля и изюма: это всевозможные восточные печенья, пироги и бисквиты. Категорически запрещен алкоголь, это считается особым кощунством и глумлением над принципами ислама. В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным. В девяти регионах России, где этот праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. Многие страны западного мира и даже некоторые исламские государства запретили или серьезно ограничили жертвоприношение в Курбан-байрам. В Великобритании, Бельгии и Франции, например, принесение в жертву животных вне специальных лицензированных мест считается преступлением и карается штрафами и даже тюремным сроком до шести месяцев. Кроме того, в большинстве европейских стран животных можно умерщвлять только "гуманными" способами: при помощи электрического тока и под воздействием наркотиков, что противоречит мусульманским традициям. Опасаясь проблем с законом, многие европейские мусульмане в последние годы предпочитают покупать халяльное мясо в третьих странах. Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специальных скотобойнях в Подмосковье. Также есть возможность заказать жертвенное мясо заранее. В праздник его доставляют в упакованном виде. Пожертвование можно сделать и на специальном сервисе онлайн. Готовое мясо привезут по указанному адресу или, по желанию, оплаченный курбан раздадут нуждающимся.

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общество , москва, саудовская аравия, марокко