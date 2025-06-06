https://1prime.ru/20250606/lavrov-858253093.html
Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине
Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ
Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине
Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:34+0300
2025-06-06T09:34+0300
2025-06-06T09:34+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было необходимым условием долгосрочного урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В тексте обращения министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что украинские националисты истребляют всё, связанное с Россией, а особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык. На его использование введены различные запреты, подчеркнул Лавров. "Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. Продолжим говорить об этой острейшей проблеме на международных площадках. Будем настаивать на том, чтобы её решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал министр в обращении.
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россия, общество , украина, киев, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, Сергей Лавров, МИД
Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине
Лавров: Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей на Украине
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было необходимым условием долгосрочного урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В тексте обращения министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что украинские националисты истребляют всё, связанное с Россией, а особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык. На его использование введены различные запреты, подчеркнул Лавров.
"Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. Продолжим говорить об этой острейшей проблеме на международных площадках. Будем настаивать на том, чтобы её решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал министр в обращении.
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