https://1prime.ru/20250606/lavrov-858253093.html

Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине

Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ

Лавров призвал восстановить права русскоязычных жителей на Украине

Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:34+0300

2025-06-06T09:34+0300

2025-06-06T09:34+0300

политика

россия

общество

украина

киев

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002924_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_2d8fa351b2572cdc52bf3c409645a545.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, было необходимым условием долгосрочного урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В тексте обращения министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что украинские националисты истребляют всё, связанное с Россией, а особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык. На его использование введены различные запреты, подчеркнул Лавров. "Россия не оставит русских и русскоязычных людей в беде, обязательно добьется того, чтобы их законные права, включая право говорить на родном языке, были восстановлены в полном объеме. Продолжим говорить об этой острейшей проблеме на международных площадках. Будем настаивать на том, чтобы её решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал министр в обращении.

https://1prime.ru/20250604/lavrov-858196774.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, киев, сергей лавров, мид