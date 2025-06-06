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Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде
Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде
Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:22+0300
2025-06-06T00:22+0300
энергетика
экономика
россия
калининград
москва
энергодар
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, как ожидается, состоится в Калининграде. Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели. Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС. Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес. Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, говорил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе. "Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
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россия, калининград, москва, энергодар, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, Энергодар, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
00:22 06.06.2025
 
Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде

Лихачев и Гросси проведут новый раунд консультаций в Калининграде

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Новый раунд консультаций между делегациями России во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и МАГАТЭ, возглавляемой гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, как ожидается, состоится в Калининграде.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Гросси отправится в Калининград 6 июня. Позже Лихачев подтвердил, что визит главы МАГАТЭ в Россию состоится до конца текущей недели.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Лихачев дал оценки текущей ситуации, отметив усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ. Также глава "Росатома" подчеркивал важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке ЗАЭС.
Гросси на предыдущей встрече проинформировал российскую делегацию о том, как секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС. Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес.
Вопросы, связанные с американским ядерным топливом, находящимся на Запорожской АЭС, с большой вероятностью будут в повестке нынешних консультаций России и МАГАТЭ, но в каком контексте - предсказать сложно, говорил Лихачев РИА Новости на минувшей неделе.
"Росатом" считает необходимым со временем обсудить с США, что делать с ядерным топливом американского производства, находящимся на Запорожской АЭС, заявлял Лихачев. Американская сторона сообщила России как через МАГАТЭ, так и напрямую о том, что озабочена вопросом интеллектуальной собственности на это топливо, отмечал он. По его словам, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, производителю - компании Westinghouse. Для решения понадобятся "определенные консультации", но для них нужно политическое решение, подчеркивал Лихачев.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯКАЛИНИНГРАДМОСКВАЭнергодарАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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