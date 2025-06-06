https://1prime.ru/20250606/likhachev-858269252.html

Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ глубокими и содержательными

Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ глубокими и содержательными - 06.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ глубокими и содержательными

Прошедшие в Калининграде переговоры российской делегации с делегацией МАГАТЭ были глубокими и содержательными, но порой острыми, заявил генеральный директор... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:21+0300

2025-06-06T14:21+0300

2025-06-06T14:21+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Прошедшие в Калининграде переговоры российской делегации с делегацией МАГАТЭ были глубокими и содержательными, но порой острыми, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Хотел бы начать с того, что это десятые консультации, и, видимо, в честь этого юбилея, они, пожалуй, самые многогранные и самые содержательные как в целом по повестке, так и самые глубокие по степени изучения вопроса", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. "Разговор был очень откровенный, очень профессиональный, порой дружеский, порой острый", - добавил он.

https://1prime.ru/20250606/peregovory-858258912.html

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россия, алексей лихачев, магатэ