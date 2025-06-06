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Представители США и Китая обсудят противоречия в Лондоне - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Представители США и Китая обсудят противоречия в Лондоне
Представители США и Китая обсудят противоречия в Лондоне - 06.06.2025, ПРАЙМ
Представители США и Китая обсудят противоречия в Лондоне
Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T23:14+0300
2025-06-06T23:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по вопросу заключения торговой сделки. Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.
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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Скотт Бессент
23:14 06.06.2025
 
Представители США и Китая обсудят противоречия в Лондоне

Делегации США и Китая встретятся в Лондоне, чтобы обсудить разногласия в торговле

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по вопросу заключения торговой сделки. Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Вчера, 18:36
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙВАШИНГТОНДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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