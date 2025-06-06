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Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников

Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников

В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:57+0300

2025-06-06T16:57+0300

2025-06-06T16:57+0300

технологии

россия

денис мантуров

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20250516/sputniki-857665752.html

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технологии, россия, денис мантуров, совет по стратегическому развитию