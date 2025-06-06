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Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:57+0300
2025-06-06T16:57+0300
2025-06-06T16:57+0300
технологии
россия
денис мантуров
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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технологии, россия, денис мантуров, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет по стратегическому развитию
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
Мантуров: к 2030 году планируется увеличить число российских спутников
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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