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Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:57+0300
2025-06-06T16:57+0300
технологии
россия
денис мантуров
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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технологии, россия, денис мантуров, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет по стратегическому развитию
16:57 06.06.2025
 
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников

Мантуров: к 2030 году планируется увеличить число российских спутников

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Продолжим увеличивать число аппаратов связи на околоземной, геостационарной и высокой эллиптической орбитах. Тем самым рассчитываем к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику", - сказал Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
В Европе решили создать "чемпиона" по спутникам для конкуренции со SpaceX
16 мая, 22:26
 
ТехнологииРОССИЯДенис МантуровСовет по стратегическому развитию
 
 
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