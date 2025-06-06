https://1prime.ru/20250606/manturov-858280972.html

Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами

Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами

Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер РФ... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:01+0300

2025-06-06T17:01+0300

2025-06-06T18:19+0300

технологии

россия

денис мантуров

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", - сказал Мантуров на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Ранее генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв сообщал о том, что Российскую орбитальную станцию можно будет использовать в качестве "матки" для беспилотных аппаратов, с помощью которых можно будет ставить различные эксперименты.Также о том, что в плоскости орбиты РОС смогут летать автоматические платформы, сближаться со станцией для заправки или замены полезных нагрузок, сообщал генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. По его словам, так можно будет создать "новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями".Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года будут запущены универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро станции. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).

https://1prime.ru/20250606/manturov-858280661.html

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технологии, россия, денис мантуров, совет по стратегическому развитию