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Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами
Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами
Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер РФ... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:01+0300
2025-06-06T18:19+0300
технологии
россия
денис мантуров
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров."Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", - сказал Мантуров на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Ранее генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв сообщал о том, что Российскую орбитальную станцию можно будет использовать в качестве "матки" для беспилотных аппаратов, с помощью которых можно будет ставить различные эксперименты.Также о том, что в плоскости орбиты РОС смогут летать автоматические платформы, сближаться со станцией для заправки или замены полезных нагрузок, сообщал генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. По его словам, так можно будет создать "новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями".Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года будут запущены универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро станции. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).
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технологии, россия, денис мантуров, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет по стратегическому развитию
17:01 06.06.2025 (обновлено: 18:19 06.06.2025)
 
Россия запатентовала космическую платформу-дрон, оснащенную роботами

Мантуров: российская орбитальная станция будет платформой-дроном, оснащенной роботами

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", - сказал Мантуров на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв сообщал о том, что Российскую орбитальную станцию можно будет использовать в качестве "матки" для беспилотных аппаратов, с помощью которых можно будет ставить различные эксперименты.
Также о том, что в плоскости орбиты РОС смогут летать автоматические платформы, сближаться со станцией для заправки или замены полезных нагрузок, сообщал генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов. По его словам, так можно будет создать "новую сущность - в рамках плоскости РОС человеко-машинный гибридный орбитальный комплекс с широчайшими новыми возможностями".
Научно-энергетический модуль, с которого начнётся строительство РОС, планируется запустить в декабре 2027 года. До 2030 года будут запущены универсальный узловой (УУМ), шлюзовой (ШМ) и базовый (БМ) модули, которые войдут в ядро станции. До 2033 года планируется присоединить к ним два целевых модуля (ЦМ1 и ЦМ2).
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
16:57
 
ТехнологииРОССИЯДенис МантуровСовет по стратегическому развитию
 
 
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