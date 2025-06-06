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Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:11+0300
2025-06-06T17:11+0300
технологии
россия
рф
денис мантуров
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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технологии, россия, рф, денис мантуров, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Совет по стратегическому развитию
17:11 06.06.2025
 
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе

Мантуров: многоразовые ступени ракет позволят России остаться в тройке лидеров по запускам

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников
16:57
 
ТехнологииРОССИЯРФДенис МантуровСовет по стратегическому развитию
 
 
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