https://1prime.ru/20250606/manturov-858281301.html

Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе

Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе - 06.06.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе

Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:11+0300

2025-06-06T17:11+0300

2025-06-06T17:11+0300

технологии

россия

рф

денис мантуров

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20250606/manturov-858280661.html

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технологии, россия, рф, денис мантуров, совет по стратегическому развитию