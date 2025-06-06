https://1prime.ru/20250606/manturov-858281301.html
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:11+0300
2025-06-06T17:11+0300
2025-06-06T17:11+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://1prime.ru/20250606/manturov-858280661.html
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технологии, россия, рф, денис мантуров, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Совет по стратегическому развитию
Мантуров назвал фактор конкурентоспособности в космосе
Мантуров: многоразовые ступени ракет позволят России остаться в тройке лидеров по запускам
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фактор конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки, поэтому соответствующий нацпроект предусматривает использование многоразовых ступеней ракет, он позволит РФ остаться в тройке лидеров по космическим запускам в мире, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Еще один базовый фактор нашей конкурентоспособности в космосе связан со снижением стоимости вывода на орбиту полезной нагрузки. В этой связи нацпроект предусматривает дальнейшее развитие семейства ракет-носителей. Исходим из задачи быть в тройке мировых лидеров по количеству запусков. Добиваться этого будем через использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней и через развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего "Восточного", - сказал Мантуров на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Мантуров рассказал о планах по увеличению числа российских спутников