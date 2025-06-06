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Украина не сможет закрыть финансовые пробелы в 2026 году, заявил Марченко

Украина не сможет закрыть финансовые пробелы в 2026 году, заявил Марченко - 06.06.2025, ПРАЙМ

Украина не сможет закрыть финансовые пробелы в 2026 году, заявил Марченко

У Украины нет средств, чтобы закрыть финансовые пробелы в 2026 году, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:35+0300

2025-06-06T12:35+0300

2025-06-06T12:35+0300

экономика

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. У Украины нет средств, чтобы закрыть финансовые пробелы в 2026 году, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. "Когда мы говорим о 2026 годе, у нас нет необходимых обязательств, чтобы покрыть наши финансовые пробелы. Денег, доступных для Украины в 2026 году, меньше, чем в 2025 году", - заявил Марченко в интервью агентству Блумберг. Он также пожаловался на то, что на фоне проводимых переговоров между Россией и Украиной он не имеет четкого представления по поводу того, как планировать бюджет страны на следующий год. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://1prime.ru/20250605/ukraina-858230431.html

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финансы, украина, запад, сергей марченко, владимир зеленский, рада, мвф