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Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов
Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T04:18+0300
2025-06-06T04:18+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира. Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов. По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, tesla, spacex
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla, SpaceX
04:18 06.06.2025
 
Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Bloomberg Billionaires Index: Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index - списка 500 самых богатых людей мира.
Ранее Трамп заявил, что может сократить государственные субсидии и контракты Маска для принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. После этого в четверг на закрытии рынка акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией примерно 152 миллиардов долларов.
По данным ежедневно обновляемого рейтинга агентства Блумберг, сам Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов. Его состояние теперь оценивается в 335 миллиардов долларов, и он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей мира.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампTeslaSpaceX
 
 
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