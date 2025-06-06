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СМИ: республиканцы в США опасаются, что Маск уничтожит их партию
СМИ: республиканцы в США опасаются, что Маск уничтожит их партию - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: республиканцы в США опасаются, что Маск уничтожит их партию
Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена... | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена могущественного врага, сообщает телеканал NBC.
Конгрессмены-республиканцы обеспокоены по поводу своих мест которые окажутся под угрозой, если Маск попытается сместить их на промежуточных выборах в 2026 году.
"Ему (Маску) плевать на республиканцев… Он их уничтожит, он это сделает... Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей…", - цитирует телеканал неназванного советника Маска. Он также добавил, что предприниматель не будет вкладывать 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом, как было объявлено ранее.
Как отмечает NBC, в разговорах с законодателями и активистами Республиканской партии проявляется четкая тенденция: республиканцам следует опасаться конфликтов как с Трампом, так и с Маском — а это непростая задача, учитывая, что они сами вовлечены в перепалку, полную оскорблений и угроз.
"Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: "Не встревай в чужие ссоры". Я не буду вмешиваться в эту", - заявил в этой связи конгрессмен Дон Бэйкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, nbc, tesla
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, NBC, Tesla
СМИ: республиканцы в США опасаются, что Маск уничтожит их партию
NBC: республиканцы в США опасаются, что Трамп в лице Маска получит могущественного врага
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Республиканцы в США опасаются, что в результате конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском их партия получит в лице бизнесмена могущественного врага, сообщает телеканал NBC.
Конгрессмены-республиканцы обеспокоены по поводу своих мест которые окажутся под угрозой, если Маск попытается сместить их на промежуточных выборах в 2026 году.
"Ему (Маску) плевать на республиканцев… Он их уничтожит, он это сделает... Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей…", - цитирует телеканал неназванного советника Маска. Он также добавил, что предприниматель не будет вкладывать 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом, как было объявлено ранее.
Как отмечает NBC, в разговорах с законодателями и активистами Республиканской партии проявляется четкая тенденция: республиканцам следует опасаться конфликтов как с Трампом, так и с Маском — а это непростая задача, учитывая, что они сами вовлечены в перепалку, полную оскорблений и угроз.
"Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: "Не встревай в чужие ссоры". Я не буду вмешиваться в эту", - заявил в этой связи конгрессмен Дон Бэйкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.