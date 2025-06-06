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Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу
Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу - 06.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу
Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:51+0300
2025-06-06T16:51+0300
2025-06-06T16:52+0300
экономика
россия
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ЕРЕВАН, 6 июн — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. "Это не значит, что они ослабили вожжи. Отнюдь нет. Они просто адекватно отреагировали на изменившуюся в положительную сторону ситуацию с точки зрения развития экономики, с точки зрения инфляции и так далее. Это адекватный ответ — с одной стороны. С другой стороны, это позитивный сигнал бизнесу", - сказала она журналистам. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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россия, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу
Матвиенко: снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу
ЕРЕВАН, 6 июн — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки до 20% является позитивным сигналом бизнесу, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это не значит, что они ослабили вожжи. Отнюдь нет. Они просто адекватно отреагировали на изменившуюся в положительную сторону ситуацию с точки зрения развития экономики, с точки зрения инфляции и так далее. Это адекватный ответ — с одной стороны. С другой стороны, это позитивный сигнал бизнесу", - сказала она журналистам.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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