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Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром - 06.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром, вместе с тем готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:42+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, вместе с тем готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.34 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,12%, до 4,927 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно выросли на 3,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,23%, до 9 739,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,2%, до 2 478 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,57%, до 2 686 долларов. В четверг прошел телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, после которого Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор прошел "прекрасно". Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, инвесторы следят за новостями относительно торговой политики страны.
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рынок, торги, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Comex
Стоимость меди снижается в пятницу утром
Стоимость меди снижается в пятницу утром, вместе с тем готовясь завершить неделю ростом
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, вместе с тем готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.34 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,12%, до 4,927 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели котировки меди суммарно выросли на 3,24%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,23%, до 9 739,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,2%, до 2 478 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,57%, до 2 686 долларов.
В четверг прошел телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, после которого Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор прошел "прекрасно".
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, инвесторы следят за новостями относительно торговой политики страны.
Стоимость меди слабо растет после выхода статданных по китайской экономике