https://1prime.ru/20250606/medvedev-858260539.html
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:49+0300
2025-06-06T11:49+0300
2025-06-06T11:49+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском "за разумную плату", пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты". "Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!", - написал Медведев в соцсети X. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, starlink
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Starlink
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Медведев: Россия готова содействовать достижению мира между Трампом и Маском
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском "за разумную плату", пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты".
"Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!", - написал Медведев в соцсети X.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие