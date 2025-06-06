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Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:49+0300
2025-06-06T11:49+0300
россия
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском "за разумную плату", пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты". "Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!", - написал Медведев в соцсети X. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, starlink
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Starlink
11:49 06.06.2025
 
Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Медведев: Россия готова содействовать достижению мира между Трампом и Маском

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском "за разумную плату", пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты".
"Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!", - написал Медведев в соцсети X.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие
11:29
 
РОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий МедведевStarlink
 
 
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