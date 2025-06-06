https://1prime.ru/20250606/medvedev-858260539.html

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия готова содействовать миру между Трампом и Маском, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:49+0300

2025-06-06T11:49+0300

2025-06-06T11:49+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском "за разумную плату", пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты". "Мы готовы способствовать заключению мирного соглашения между Д и И за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ругайтесь, парни!", - написал Медведев в соцсети X. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://1prime.ru/20250606/mir-858259714.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, starlink