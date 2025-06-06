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Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:05+0300
2025-06-06T02:05+0300
мировая экономика
экономика
сша
берлин
германия
дональд трамп
фридрих мерц
fox news
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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мировая экономика, сша, берлин, германия, дональд трамп, фридрих мерц, fox news, конгресс сша
Мировая экономика, Экономика, США, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Fox News, Конгресс США
02:05 06.06.2025
 
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

Канцлер Германии Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБерлинГЕРМАНИЯДональд ТрампФридрих МерцFox NewsКонгресс США
 
 
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