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Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США - 06.06.2025, ПРАЙМ

Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США

Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:05+0300

2025-06-06T02:05+0300

2025-06-06T02:05+0300

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

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мировая экономика, сша, берлин, германия, дональд трамп, фридрих мерц, fox news, конгресс сша