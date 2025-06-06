https://1prime.ru/20250606/merts-858246802.html
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:05+0300
2025-06-06T02:05+0300
2025-06-06T02:05+0300
мировая экономика
экономика
сша
берлин
германия
дональд трамп
фридрих мерц
fox news
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858246802.jpg?1749164720
ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
сша
берлин
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, берлин, германия, дональд трамп, фридрих мерц, fox news, конгресс сша
Мировая экономика, Экономика, США, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Fox News, Конгресс США
Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
Канцлер Германии Мерц назвал конфликт Трампа с Маском внутренней проблемой США
ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском является внутренней проблемой США, и Берлин не будет его комментировать, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Это является внутренним спором в США. Я не хочу комментировать", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Резко против этого законопроекта выступил бизнесмен Илон Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.