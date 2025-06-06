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"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети - 06.06.2025, ПРАЙМ
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"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети
Пользователи социальной сети X поделились своими мнениями о том, как канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорту Вашингтона встретила американская сторона. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T09:08+0300
2025-06-06T09:08+0300
политика
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X поделились своими мнениями о том, как канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорту Вашингтона встретила американская сторона."Этот мрачный прием в аэропорту Вашингтона показывает, насколько важным Трамп считает Мерца. Никакого парада, только официальные лица третьего эшелона. Мерц больше похож на продавца пылесосов, чем на главу государства", — написал Alternative news.Высказывая свою саркастическую точку зрения, один из пользователей отметил предвыборное обещание Мерца о независимости от США, подчеркивая, что это обещание, возможно, сбылось.Канцлер ФРГ ранее прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, событие, которое стало первым международным визитом Мерца в качестве главы правительства Германии.
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германия, фридрих мерц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
09:08 06.06.2025
 
"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети

Пользователи соцсети Х высмеяли визит Мерца в США

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X поделились своими мнениями о том, как канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорту Вашингтона встретила американская сторона.
"Этот мрачный прием в аэропорту Вашингтона показывает, насколько важным Трамп считает Мерца. Никакого парада, только официальные лица третьего эшелона. Мерц больше похож на продавца пылесосов, чем на главу государства", — написал Alternative news.
Высказывая свою саркастическую точку зрения, один из пользователей отметил предвыборное обещание Мерца о независимости от США, подчеркивая, что это обещание, возможно, сбылось.
Канцлер ФРГ ранее прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, событие, которое стало первым международным визитом Мерца в качестве главы правительства Германии.
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