https://1prime.ru/20250606/merts-858252297.html

"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети

"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Продавец пылесосов": визит Мерца в США высмеяли Сети

Пользователи социальной сети X поделились своими мнениями о том, как канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорту Вашингтона встретила американская сторона. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:08+0300

2025-06-06T09:08+0300

2025-06-06T09:08+0300

политика

германия

фридрих мерц

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X поделились своими мнениями о том, как канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорту Вашингтона встретила американская сторона."Этот мрачный прием в аэропорту Вашингтона показывает, насколько важным Трамп считает Мерца. Никакого парада, только официальные лица третьего эшелона. Мерц больше похож на продавца пылесосов, чем на главу государства", — написал Alternative news.Высказывая свою саркастическую точку зрения, один из пользователей отметил предвыборное обещание Мерца о независимости от США, подчеркивая, что это обещание, возможно, сбылось.Канцлер ФРГ ранее прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом, событие, которое стало первым международным визитом Мерца в качестве главы правительства Германии.

https://1prime.ru/20250605/mistake-858243409.html

германия

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германия, фридрих мерц