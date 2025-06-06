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Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики
Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики - 06.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики
Минэнерго вместе с Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ должны до 29 июля разработать предложения по... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:14+0300
2025-06-06T10:50+0300
энергетика
россия
рф
минфин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго вместе с Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ должны до 29 июля разработать предложения по оптимизации источников финансирования для создания новой и обновления старой энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина."Оптимизация источников финансирования для создания новой и обновления действующей электроэнергетической инфраструктуры подразумевает разработку предложений по использованию в том числе существующих механизмов проектного финансирования, средств бюджетов всех уровней, налоговых льгот и преференциальных режимов, механизмов инфраструктурного меню. Задача поставлена перед Минэнерго, Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и ФАС. Срок ее выполнения - до 29 июля", - говорится в сообщении.Указанные ведомства должны также уделить отдельное внимание удовлетворению потребности в электроэнергии и тепловой энергии в разрезе регионов, крупных и малых городов, а также городских агломераций, отобранных для создания мастер-планов, добавили в кабмине.
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россия, рф, минфин
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Минфин
10:14 06.06.2025 (обновлено: 10:50 06.06.2025)
 
Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики

Минэнерго до 29 июля разработает предложения по оптимизации финансирования энергетики

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго вместе с Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ должны до 29 июля разработать предложения по оптимизации источников финансирования для создания новой и обновления старой энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина.
"Оптимизация источников финансирования для создания новой и обновления действующей электроэнергетической инфраструктуры подразумевает разработку предложений по использованию в том числе существующих механизмов проектного финансирования, средств бюджетов всех уровней, налоговых льгот и преференциальных режимов, механизмов инфраструктурного меню. Задача поставлена перед Минэнерго, Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и ФАС. Срок ее выполнения - до 29 июля", - говорится в сообщении.
Указанные ведомства должны также уделить отдельное внимание удовлетворению потребности в электроэнергии и тепловой энергии в разрезе регионов, крупных и малых городов, а также городских агломераций, отобранных для создания мастер-планов, добавили в кабмине.
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