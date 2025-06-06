https://1prime.ru/20250606/minenergo--858254779.html

Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики

Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики - 06.06.2025, ПРАЙМ

Минэнерго внесет предложения по оптимизации финансирования энергетики

Минэнерго вместе с Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ должны до 29 июля разработать предложения по... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:14+0300

2025-06-06T10:14+0300

2025-06-06T10:50+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Минэнерго вместе с Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ должны до 29 июля разработать предложения по оптимизации источников финансирования для создания новой и обновления старой энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба кабмина."Оптимизация источников финансирования для создания новой и обновления действующей электроэнергетической инфраструктуры подразумевает разработку предложений по использованию в том числе существующих механизмов проектного финансирования, средств бюджетов всех уровней, налоговых льгот и преференциальных режимов, механизмов инфраструктурного меню. Задача поставлена перед Минэнерго, Минэкономразвития, Минфином, Минстроем и ФАС. Срок ее выполнения - до 29 июля", - говорится в сообщении.Указанные ведомства должны также уделить отдельное внимание удовлетворению потребности в электроэнергии и тепловой энергии в разрезе регионов, крупных и малых городов, а также городских агломераций, отобранных для создания мастер-планов, добавили в кабмине.

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