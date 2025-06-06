https://1prime.ru/20250606/minstroy--858255982.html

"Газпром" подготовит предложения по газификации регионов

"Газпром" подготовит предложения по газификации регионов - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" подготовит предложения по газификации регионов

"Газпром" и профильные министерства к 11 августа подготовят предложения, как увязать программу газификации с планами строительства новых объектов... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:26+0300

2025-06-06T10:26+0300

2025-06-06T10:41+0300

энергетика

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. "Газпром" и профильные министерства к 11 августа подготовят предложения, как увязать программу газификации с планами строительства новых объектов электроэнергетики и жилья, сообщило правительство РФ."Комплексное развитие энергетической инфраструктуры регионов остается одним из главных приоритетов в работе кабмина. Ему посвящено отдельное поручение об увязке программы газификации с планами по строительству объектов электроэнергетики, в том числе с учетом уровня строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов", – говорится в сообщении.Уточняется, что решением этого вопроса займутся Минэнерго, Минстрой и "Газпром". Свои предложения ведомства должны представить к 11 августа.В кабмине добавили, что часть поручений также касается повышения эффективности работы по производству электроэнергии. Согласованные предложения на эту тему до 5 августа должны направить в правительство Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС РФ.

https://1prime.ru/20250606/energetika-858255669.html

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газ, россия, рф, газпром