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Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие - 06.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие
Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие - 06.06.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие
Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:29+0300
2025-06-06T11:29+0300
экономика
дональд трамп
tesla
spacex
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок, поделились мнением с РИА Новости аналитики финансовой компании Anderida Financial Group. "Безусловно, это факт, что политические, социальные и экономические новости влияют на фондовый рынок. Однако о цепной массовой реакции речи идти не будет, так как в конфликте участвуют люди из бизнеса, которые прекрасно понимают все последствия, поэтому очевидно, что будет заключено, как минимум, общественное перемирие, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - отмечают они. "Поэтому, скорее всего, в перспективе ближайших дней есть все основания полагать, что ситуация выровняется", - полагают аналитики. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%. Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
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дональд трамп, tesla, spacex
Экономика, Дональд Трамп, Tesla, SpaceX
11:29 06.06.2025
 
Аналитики рассказали, когда Трамп и Маск заключат перемирие

Anderida Financial Group: Трамп и Маск в ближайшее время заключат перемирие

© Фото : Official White House Photo by Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Molly Riley
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок, поделились мнением с РИА Новости аналитики финансовой компании Anderida Financial Group.
"Безусловно, это факт, что политические, социальные и экономические новости влияют на фондовый рынок. Однако о цепной массовой реакции речи идти не будет, так как в конфликте участвуют люди из бизнеса, которые прекрасно понимают все последствия, поэтому очевидно, что будет заключено, как минимум, общественное перемирие, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - отмечают они.
"Поэтому, скорее всего, в перспективе ближайших дней есть все основания полагать, что ситуация выровняется", - полагают аналитики.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
СМИ: инвесторы Кремниевой долины вынуждены выбирать между Трампом и Маском
11:26
 
ЭкономикаДональд ТрампTeslaSpaceX
 
 
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