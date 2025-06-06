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Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта
Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта - 06.06.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T01:41+0300
2025-06-06T01:41+0300
бизнес
россия
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 6 июня - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы "Платон", а также освободить от оплаты проезда по платным дорогам социально уязвимые категории граждан. "Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы "Платон" любой российский большегрузный транспорт, и мы неоднократно выступали с такой инициативой. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан", – сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что на последнем пленарном заседании Госдумы депутаты предложили в рамках специального законопроекта разрешить движение техники для тушения пожаров без внесения платы в счет возмещения вреда в рамках системы "Платон", а также было предложение освободить от платы за проезд по платным автодорогам пожарные машины. "Как известно, тушение пожара – это не только борьба с огнём. Это борьба за время, а значит сотрудники пожарной охраны не должны тратить время на прохождение формальных процедур. Фракция "Справедливая Россия – За правду" законопроект в первом чтении поддержала. Тем более, с учётом регулярных пожаров в стране принимать его надо было давно. Но проблема платных дорог гораздо шире, и нужно двигаться дальше", - добавил лидер партии. Политик рассказал, что в настоящее время в системе "Платон" зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн, и с 1 февраля за один километр пробега по федеральным дорогам они платят почти 3,5 рубля. "На круг набегает приличная сумма. Из-за этого у компаний возникают дополнительные издержки. Это приводит к росту цен на все товары, и отмена платы за проезд существенно снизит стоимость товаров первой необходимости", – подчеркнул депутат. Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП также настаивают на введении льгот за проезд по платным трассам. "Например, для автотуристов, а социально уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи надо полностью освободить от оплаты проезда по платным российским дорогам", – заключил парламентарий.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, сергей миронов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
01:41 06.06.2025
 
Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта

Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузов в рамках системы "Платон"

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МОСКВА, 6 июня - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить оплату проезда для большегрузного транспорта в рамках системы "Платон", а также освободить от оплаты проезда по платным дорогам социально уязвимые категории граждан.
"Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы "Платон" любой российский большегрузный транспорт, и мы неоднократно выступали с такой инициативой. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан", – сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что на последнем пленарном заседании Госдумы депутаты предложили в рамках специального законопроекта разрешить движение техники для тушения пожаров без внесения платы в счет возмещения вреда в рамках системы "Платон", а также было предложение освободить от платы за проезд по платным автодорогам пожарные машины.
"Как известно, тушение пожара – это не только борьба с огнём. Это борьба за время, а значит сотрудники пожарной охраны не должны тратить время на прохождение формальных процедур. Фракция "Справедливая Россия – За правду" законопроект в первом чтении поддержала. Тем более, с учётом регулярных пожаров в стране принимать его надо было давно. Но проблема платных дорог гораздо шире, и нужно двигаться дальше", - добавил лидер партии.
Политик рассказал, что в настоящее время в системе "Платон" зарегистрировано более 1,5 миллиона грузовиков массой более 12 тонн, и с 1 февраля за один километр пробега по федеральным дорогам они платят почти 3,5 рубля.
"На круг набегает приличная сумма. Из-за этого у компаний возникают дополнительные издержки. Это приводит к росту цен на все товары, и отмена платы за проезд существенно снизит стоимость товаров первой необходимости", – подчеркнул депутат.
Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП также настаивают на введении льгот за проезд по платным трассам.
"Например, для автотуристов, а социально уязвимые категории – люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи надо полностью освободить от оплаты проезда по платным российским дорогам", – заключил парламентарий.
 
БизнесРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
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