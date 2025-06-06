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Мишустин поручил до 29 июля детально оценить тарифы на электроэнергию

Мишустин поручил до 29 июля детально оценить тарифы на электроэнергию - 06.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин поручил до 29 июля детально оценить тарифы на электроэнергию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:15+0300

2025-06-06T10:15+0300

2025-06-06T10:15+0300

энергетика

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 29 июля детально оценить динамику тарифов на электроэнергию до 2030 года и подготовить предложения по сдерживанию роста издержек потребителей, сообщил кабмин. "Отдельные поручения посвящены тарифной политике. Так, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до 29 июля подготовят детальные оценки динамики тарифов на электроэнергию на период до 2030 года, а также предложения по возможным механизмам сдерживания роста издержек у потребителей", - говорится в перечне поручений.

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