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Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов

Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов - 06.06.2025, ПРАЙМ

Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов

Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:39+0300

2025-06-06T16:39+0300

2025-06-06T16:39+0300

экономика

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. “Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20250606/putin-858278434.html

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