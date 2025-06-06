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Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:39+0300
2025-06-06T16:39+0300
экономика
россия
финансы
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. “Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, финансы, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Михаил Мишустин
16:39 06.06.2025
 
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов

Мишустин: кабмин усовершенствовал систему контроля за выполнением нацпроектов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам
16:29
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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