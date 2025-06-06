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Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:39+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. “Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, финансы, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Михаил Мишустин
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
Мишустин: кабмин усовершенствовал систему контроля за выполнением нацпроектов
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало систему мониторинга для контроля за выполнением национальных проектов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
“Чтобы оперативно реагировать на ход их (нацпроектов - ред.) исполнения отлажена система обратной связи… Правительство ежедневно получает её из разных источников, в том числе и об отношении жителей к тем инициативам, которые реализуются, о направлениях, которые требуют дополнительного внимания, и о возможной точечной донастройке нацпроектов”, - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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