https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279815.html

Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах

Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах - 06.06.2025, ПРАЙМ

Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах

Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:46+0300

2025-06-06T16:46+0300

2025-06-06T16:46+0300

экономика

россия

промышленность

рф

михаил мишустин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Безусловно, одна из главных задач нацпроекта "Кадры"- обеспечение секторов экономики квалифицированными специалистами. На сегодня уже актуализировали прогноз потребностей отраслей в сотрудниках на пятилетний период", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279351.html

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россия, промышленность, рф, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию