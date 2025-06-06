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Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах - 06.06.2025, ПРАЙМ
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:46+0300
2025-06-06T16:46+0300
2025-06-06T16:46+0300
экономика
россия
промышленность
рф
михаил мишустин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Безусловно, одна из главных задач нацпроекта "Кадры"- обеспечение секторов экономики квалифицированными специалистами. На сегодня уже актуализировали прогноз потребностей отраслей в сотрудниках на пятилетний период", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, промышленность, рф, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин, Совет по стратегическому развитию
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
Мишустин: правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах