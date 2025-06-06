Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279815.html
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах - 06.06.2025, ПРАЙМ
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:46+0300
2025-06-06T16:46+0300
экономика
россия
промышленность
рф
михаил мишустин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/83573/02/835730244_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_f9c801fa635f79218e9d1ca90fd870fa.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Безусловно, одна из главных задач нацпроекта "Кадры"- обеспечение секторов экономики квалифицированными специалистами. На сегодня уже актуализировали прогноз потребностей отраслей в сотрудниках на пятилетний период", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279351.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83573/02/835730244_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f7d9d4bb3a83e414fe080fa04268c314.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Михаил Мишустин, Совет по стратегическому развитию
16:46 06.06.2025
 
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах

Мишустин: правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Правительство России актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах на пятилетний период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Безусловно, одна из главных задач нацпроекта "Кадры"- обеспечение секторов экономики квалифицированными специалистами. На сегодня уже актуализировали прогноз потребностей отраслей в сотрудниках на пятилетний период", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Правительство усовершенствовало систему мониторинга выполнения нацпроектов
16:39
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФМихаил МишустинСовет по стратегическому развитию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала