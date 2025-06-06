https://1prime.ru/20250606/mishustin-858280521.html

Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин

Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин - 06.06.2025, ПРАЙМ

Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин

Кассовое исполнение бюджета национальных проектов опережает график, размеры выделенных средств составляют 39% от годового объема, рассказал премьер-министр РФ... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:55+0300

2025-06-06T16:55+0300

2025-06-06T16:55+0300

экономика

россия

михаил мишустин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Кассовое исполнение бюджета национальных проектов опережает график, размеры выделенных средств составляют 39% от годового объема, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На выполнение национальных проектов в течение ближайших 6 лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, включая 40 триллионов рублей, об этом в декабре говорили, из федерального бюджета и, соответственно, внебюджетные источники. Поэтому крайне важно, чтобы в работу включились институты развития. Кассовое исполнение опережает удержанный график, размер уже выделенных средств превышает 2,3 триллиона рублей, что составляет примерно где-то 39% от годового объема финансирования", - сообщил Мишустин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://1prime.ru/20250606/putin-858278434.html

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россия, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию