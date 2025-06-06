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Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин
Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин - 06.06.2025, ПРАЙМ
Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин
Кассовое исполнение бюджета национальных проектов опережает график, размеры выделенных средств составляют 39% от годового объема, рассказал премьер-министр РФ... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:55+0300
2025-06-06T16:55+0300
2025-06-06T16:55+0300
экономика
россия
михаил мишустин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Кассовое исполнение бюджета национальных проектов опережает график, размеры выделенных средств составляют 39% от годового объема, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На выполнение национальных проектов в течение ближайших 6 лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, включая 40 триллионов рублей, об этом в декабре говорили, из федерального бюджета и, соответственно, внебюджетные источники. Поэтому крайне важно, чтобы в работу включились институты развития. Кассовое исполнение опережает удержанный график, размер уже выделенных средств превышает 2,3 триллиона рублей, что составляет примерно где-то 39% от годового объема финансирования", - сообщил Мишустин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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россия, михаил мишустин, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Совет по стратегическому развитию
Кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график, заявил Мишустин
Мишустин: кассовое исполнение бюджета нацпроектов опережает график
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Кассовое исполнение бюджета национальных проектов опережает график, размеры выделенных средств составляют 39% от годового объема, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На выполнение национальных проектов в течение ближайших 6 лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, включая 40 триллионов рублей, об этом в декабре говорили, из федерального бюджета и, соответственно, внебюджетные источники. Поэтому крайне важно, чтобы в работу включились институты развития. Кассовое исполнение опережает удержанный график, размер уже выделенных средств превышает 2,3 триллиона рублей, что составляет примерно где-то 39% от годового объема финансирования", - сообщил Мишустин, выступая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин призвал учесть рекомендации Счетной палаты по нацпроектам