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Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ

Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ

Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T16:13+0300

2025-06-06T16:13+0300

2025-06-06T16:13+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. К 16.04 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,63%, до 2 809,94 пункта. Первой реакцией российского рынка акций на снижение ключевой ставки был скачок волатильности и ускорившийся рост, однако через несколько часов после публикации решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки он перешел к стабильному снижению, приближаясь к отметке в 2800 пунктов. "Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году. По его мнению, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерной нормализации денежно-кредитных условий с текущих излишне жестких, отметил эксперт.

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рынок, акции, торги, рф, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россии