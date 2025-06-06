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Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250606/mosbirzha-858277426.html
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ
Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:13+0300
2025-06-06T16:13+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. К 16.04 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,63%, до 2 809,94 пункта. Первой реакцией российского рынка акций на снижение ключевой ставки был скачок волатильности и ускорившийся рост, однако через несколько часов после публикации решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки он перешел к стабильному снижению, приближаясь к отметке в 2800 пунктов. "Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году. По его мнению, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерной нормализации денежно-кредитных условий с текущих излишне жестких, отметил эксперт.
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рынок, акции, торги, рф, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россии
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РФ, Дмитрий Бабин, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Банк России
16:13 06.06.2025
 
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ

Российский рынок акций перешел к заметному снижению после решения ЦБ по ставке

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
К 16.04 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,63%, до 2 809,94 пункта. Первой реакцией российского рынка акций на снижение ключевой ставки был скачок волатильности и ускорившийся рост, однако через несколько часов после публикации решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки он перешел к стабильному снижению, приближаясь к отметке в 2800 пунктов.
"Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году. По его мнению, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В то же время многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерной нормализации денежно-кредитных условий с текущих излишне жестких, отметил эксперт.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику
14:57
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиРФДмитрий БабинМосбиржа"БКС Мир инвестиций"Банк России
 
 
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