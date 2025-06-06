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Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ
Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. | 06.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. К 16.04 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,63%, до 2 809,94 пункта. Первой реакцией российского рынка акций на снижение ключевой ставки был скачок волатильности и ускорившийся рост, однако через несколько часов после публикации решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки он перешел к стабильному снижению, приближаясь к отметке в 2800 пунктов. "Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году. По его мнению, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерной нормализации денежно-кредитных условий с текущих излишне жестких, отметил эксперт.
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рынок, акции, торги, рф, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россии
Экономика, Рынок, Акции, Торги, РФ, Дмитрий Бабин, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Банк России
Индекс Мосбиржи заметно снижается спустя несколько часов после заседания ЦБ
Российский рынок акций перешел к заметному снижению после решения ЦБ по ставке
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к заметному снижению через несколько часов после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
К 16.04 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,63%, до 2 809,94 пункта. Первой реакцией российского рынка акций на снижение ключевой ставки был скачок волатильности и ускорившийся рост, однако через несколько часов после публикации решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки он перешел к стабильному снижению, приближаясь к отметке в 2800 пунктов.
"Банк России отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году. По его мнению, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В то же время многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерной нормализации денежно-кредитных условий с текущих излишне жестких, отметил эксперт.
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику