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Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами
Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами
Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства - теперь они предлагают... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T06:31+0300
2025-06-06T06:31+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства - теперь они предлагают получить единоразовую "выплату от государства", ее размер якобы может достигать 100 000 рублей, рассказали РИА Новости в Angara Security. "Преступники вернулись к обсуждению некогда позабытого вопроса социальных выплат. На фоне постоянно меняющегося законодательства она вновь стала актуальной для мошеннических схем. На этот раз россиянам предлагали получить единоразовую выплату в рамках реализации государственной программы социальной поддержки граждан в 2025 году, размер которой может достигать ста тысяч рублей", - сказали в компании. Жертвы переходят по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного российского банка - там нужно ввести данные от "Госуслуг" и/или банковские реквизиты для "проверки адреса" или подтверждения выплаты. Но в результате пользователи теряют деньги или передают личные данные в руки мошенников. Специалисты компании совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявили и заблокировали такие сайты в ходе мониторинга. Кроме того, были обнаружены и заблокированы сайты для обмана по классическим схемам: это "Получите социальный вычет", "Заплатите штраф со скидкой", "Ждете посылку", "Отследите отправление". "Мошенники активно эксплуатируют тему социальных выплат и доверие пользователей к государству, его символике и информационным системам. Обнаруженные нами фишинговые ресурсы выполнены в стилистике "Госуслуг" и используют искаженное написание сервиса, при этом обычный гражданин может не заметить ошибки в названии сайта. Домены регистрировались в разное время, самые свежие - в начале мая. Очевидно, что мошенники тщательно готовились к новым кампаниям. В ходе мониторинга мы также обнаружили исходные ресурсы, позволяющие злоумышленникам масштабировать подобные схемы и создавать новые сайты для более широкого охвата аудитории", - прокомментировал эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, angara security, telegram
Финансы, Банки, Angara Security, Telegram
06:31 06.06.2025
 
Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами

Angara Security: мошенники возродили схему обмана с фейковыми соцвыплатами

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - ПРАЙМ. Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства - теперь они предлагают получить единоразовую "выплату от государства", ее размер якобы может достигать 100 000 рублей, рассказали РИА Новости в Angara Security.
"Преступники вернулись к обсуждению некогда позабытого вопроса социальных выплат. На фоне постоянно меняющегося законодательства она вновь стала актуальной для мошеннических схем. На этот раз россиянам предлагали получить единоразовую выплату в рамках реализации государственной программы социальной поддержки граждан в 2025 году, размер которой может достигать ста тысяч рублей", - сказали в компании.
Жертвы переходят по ссылке из чат-бота в Telegram на фейковый сайт крупного российского банка - там нужно ввести данные от "Госуслуг" и/или банковские реквизиты для "проверки адреса" или подтверждения выплаты. Но в результате пользователи теряют деньги или передают личные данные в руки мошенников.
Специалисты компании совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) выявили и заблокировали такие сайты в ходе мониторинга. Кроме того, были обнаружены и заблокированы сайты для обмана по классическим схемам: это "Получите социальный вычет", "Заплатите штраф со скидкой", "Ждете посылку", "Отследите отправление".
"Мошенники активно эксплуатируют тему социальных выплат и доверие пользователей к государству, его символике и информационным системам. Обнаруженные нами фишинговые ресурсы выполнены в стилистике "Госуслуг" и используют искаженное написание сервиса, при этом обычный гражданин может не заметить ошибки в названии сайта. Домены регистрировались в разное время, самые свежие - в начале мая. Очевидно, что мошенники тщательно готовились к новым кампаниям. В ходе мониторинга мы также обнаружили исходные ресурсы, позволяющие злоумышленникам масштабировать подобные схемы и создавать новые сайты для более широкого охвата аудитории", - прокомментировал эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров.
 
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