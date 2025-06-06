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Подросток из Череповца перевел на счета аферистов семейные сбережения
Подросток из Череповца перевел на счета аферистов семейные сбережения - 06.06.2025, ПРАЙМ
Подросток из Череповца перевел на счета аферистов семейные сбережения
Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов семейные сбережения на 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. Как отмечает ведомство, в полицию Череповца обратились родители ребенка 2009 года рождения. Как рассказал мальчик, сначала ему позвонила якобы секретарь школы, заполнявшая электронный дневник и обнаружившая там пропуски занятий без уважительной причины. Звонившая попросила подтвердить номер телефона и сообщить код из sms-сообщения, после чего подростку поочередно стали звонить якобы представители портала госуслуг, "финансового департамента" и ФСБ. "Последний собеседник перешел на видеосвязь, убедив ребенка, что он действительно сотрудник ФСБ. Лжесотрудник запугал подростка перспективой привлечения к уголовной ответственности его родителей и велел действовать по его инструкциям и предоставить доступ к банковским приложениям родителей", – рассказали в региональном управлении МВД. Как уточняется, подросток забрал телефоны и банковские карты родителей и на такси доехал до торгового центра в Зашекснинском районе Череповца, где через банкоматы снял деньги и перевел их аферистам. Когда родители обнаружили отсутствие сына, а также телефонов и банковских карт, ребенок успел перевести мошенникам 1 миллион рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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общество , россия, вологодская область, мвд, фсб, умвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, Вологодская область, МВД, ФСБ, УМВД
Подросток из Череповца перевел на счета аферистов семейные сбережения
Подросток из Череповца перевел аферистам семейные сбережения на 1 млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Подросток из Череповца, которого мошенник под видом силовика запугал перспективой привлечения родителей к уголовной ответственности, перевел на счета аферистов семейные сбережения на 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Как отмечает ведомство, в полицию Череповца обратились родители ребенка 2009 года рождения. Как рассказал мальчик, сначала ему позвонила якобы секретарь школы, заполнявшая электронный дневник и обнаружившая там пропуски занятий без уважительной причины.
Звонившая попросила подтвердить номер телефона и сообщить код из sms-сообщения, после чего подростку поочередно стали звонить якобы представители портала госуслуг, "финансового департамента" и ФСБ.
"Последний собеседник перешел на видеосвязь, убедив ребенка, что он действительно сотрудник ФСБ. Лжесотрудник запугал подростка перспективой привлечения к уголовной ответственности его родителей и велел действовать по его инструкциям и предоставить доступ к банковским приложениям родителей", – рассказали в региональном управлении МВД.
Как уточняется, подросток забрал телефоны и банковские карты родителей и на такси доехал до торгового центра в Зашекснинском районе Череповца, где через банкоматы снял деньги и перевел их аферистам. Когда родители обнаружили отсутствие сына, а также телефонов и банковских карт, ребенок успел перевести мошенникам 1 миллион рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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