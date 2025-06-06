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МВД предупредило о поддельных чатах в Telegram для медиков и учителей

МВД предупредило о поддельных чатах в Telegram для медиков и учителей - 06.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о поддельных чатах в Telegram для медиков и учителей

Мошенники активно используют взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования, создавая поддельные чаты, такая схема стала встречаться... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T09:14+0300

2025-06-06T09:14+0300

2025-06-06T09:14+0300

мошенничество

общество

мвд

telegram

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мошенники активно используют взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования, создавая поддельные чаты, такая схема стала встречаться все чаще, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Поддельные чаты чаще стали использоваться мошенниками. В последнее время фиксируется рост атак на сотрудников организаций, особенно в сферах образования и здравоохранения. Мошенники активно используют доверие внутри коллективов, создавая поддельные рабочие чаты", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что сперва сотрудник получает приглашение в групповой чат в мессенджере, обычно в Telegram, с названием его реальной организации, филиала или отдела. Название выглядит предельно правдоподобно. В чате могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за его коллег, а иногда даже приглашаются настоящие коллеги, не подозревающие о подмене. Это создает иллюзию легитимности. После чего в чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя (директора, завуча, главврача и т.д.). От его имени поступает срочное указание. "Например: зарегистрироваться в определенном "корпоративном" боте для важной задачи или получения данных. Обновить учетные данные в "системе". Подтвердить доступ к какому-либо ресурсу", - отмечают правоохранители. Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты "коллег" начинают массово отправлять в чат "свои" коды подтверждения. Затем "руководитель" публично их хвалит за оперативность. "Жертва, видя "пример коллег" и "одобрение начальства", находясь в условиях искусственно созданной срочности и группового давления, теряет бдительность и также публично отправляет свой конфиденциальный код в чат", - пояснили полицейские. По их словам, мошенники не случайно выбирают эти сферы. Информация о сотрудниках (ФИО, должности, иногда даже фотографии) часто публикуется на официальных сайтах учебных заведений и больниц/поликлиник. Это дает злоумышленникам готовый "справочник" для создания правдоподобных фейковых аккаунтов и персонализации атаки.

https://1prime.ru/20250605/mvd-858223586.html

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общество , мвд, telegram