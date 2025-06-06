https://1prime.ru/20250606/nabiullina-858274737.html
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях - 06.06.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях
Разница между ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:33+0300
2025-06-06T15:33+0300
2025-06-06T15:33+0300
банк россии
финансы
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Разница между ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ ведет к высокому спросу на рублевые активы. "Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть", - сказала она. "Кривые ОФЗ и денежного рынка с апрельского заседания сдвинулись вниз. В целом с прошлого заседания уровень ставок по кредитам и депозитам немного уменьшился. Разница между кредитными ставками и ключевой сократилась, хотя эти спреды все еще остаются повышенными из-за возросшей консервативности банков при оценке рисков", - отметила она.
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финансы, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ объяснила, почему россиянам выгоднее копить в рублях
Набиуллина: россиянам выгоднее копить в рублях на фоне разницы ставок
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Разница между ставками в рублях и других валютах привела к тому, что россиянам выгоднее копить в рублях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ ведет к высокому спросу на рублевые активы.
"Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть", - сказала она.
"Кривые ОФЗ и денежного рынка с апрельского заседания сдвинулись вниз. В целом с прошлого заседания уровень ставок по кредитам и депозитам немного уменьшился. Разница между кредитными ставками и ключевой сократилась, хотя эти спреды все еще остаются повышенными из-за возросшей консервативности банков при оценке рисков", - отметила она.
ЦБ учел в прогнозе по инфляции повышение тарифов ЖКХ, заявила Набиуллина