https://1prime.ru/20250606/nabiullina-858275260.html

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году - 06.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году

Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:42+0300

2025-06-06T15:42+0300

2025-06-06T15:42+0300

банк россии

финансы

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "По поводу потенциала дальнейшего снижения - совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходят из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо принимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании", - сказала глава ЦБ. В апреле регулятор уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%.

https://1prime.ru/20250606/tsb-858273590.html

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финансы, россия, эльвира набиуллина