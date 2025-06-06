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ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:42+0300
2025-06-06T15:42+0300
банк россии
финансы
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "По поводу потенциала дальнейшего снижения - совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходят из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо принимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании", - сказала глава ЦБ. В апреле регулятор уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%.
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финансы, россия, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
15:42 06.06.2025
 
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году

Набиуллина: ЦБ сохраняет прогноз средней ключевой ставки в 2025 г в 19,5-21,5%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Центральный банк РФ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в 19,5-21,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"По поводу потенциала дальнейшего снижения - совет директоров в ходе сегодняшнего заседания в целом исходят из движения ставки к тем же уровням в конце 2025 года, которые нами были озвучены в апрельском прогнозе. И в этом смысле сегодняшнее решение надо принимать как то, которое находится в рамках прогнозной траектории ставки, данной на прошлом заседании", - сказала глава ЦБ.
В апреле регулятор уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,5-21,5% с 19-22%, до конца года ждет ее в диапазоне 18,8-21,8%.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Глава ЦБ рассказала об обсуждении вариантов решения по ставке
15:16
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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