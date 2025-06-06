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ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения
ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:44+0300
2025-06-06T15:44+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Прежде всего нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился", - сказала она. Также глава регулятора отметила, что повышенные инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, который требует от ЦБ РФ осторожности при принятии решений. Как сообщал ранее в пятницу ЦБ, инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, в то же время инфляционные ожидания населения несколько выросли. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, сообщалось в конце мая в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
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россия, рф, эльвира набиуллина, банк россии
Банк России, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Банк России
15:44 06.06.2025
 
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения

Набиуллина: ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Прежде всего нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился", - сказала она.
Также глава регулятора отметила, что повышенные инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, который требует от ЦБ РФ осторожности при принятии решений.
Как сообщал ранее в пятницу ЦБ, инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, в то же время инфляционные ожидания населения несколько выросли. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, сообщалось в конце мая в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
ЦБ сохранил прогноз средней ключевой ставки в 2025 году
15:42
 
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