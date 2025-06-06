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ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным
ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным - 06.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным
ЦБ РФ считает компромиссным лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки в 50 тысяч рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:03+0300
2025-06-06T17:03+0300
банк россии
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
госдума
банк россии
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает компромиссным лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки в 50 тысяч рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Лимит 50 тысяч рублей... он предполагается для той рассрочки, которая выдается не через банк, не через микрофинансовую организацию, а через так называемых операторов рассрочки, которые никак не регулируются. И по рассрочкам свыше 50 тысяч они будут обязаны передавать данные в бюро кредитных историй, а по рассрочкам до 50 тысяч практически ничего не изменится. Почему 50 тысяч? Ну, была большая дискуссия, это компромисс. По сути дела, это сумма, которая эквивалентна размеру кредита без периода охлаждения", - сказала Набиуллина. Она отметила, что закон о рассрочке готовится сейчас ко второму чтению. "Мы рассчитываем, что Госдума примет его все-таки до конца весенней сессии. Этот рынок надо отрегулировать... Ну и важно, чтобы наступила правовая определенность, прозрачность этого рынка. Ну вот сумма – это действительно такой некоторый компромисс", - добавила глава ЦБ. "Рассрочки, которые на маркетплейсах выдаются через микрофинансовые организации - это по сути те же самые займы. Я хочу отметить, что к ним применяются практически все ограничения рисков закредитованности, как и к другим займам и кредитам. Обязателен расчет долговой нагрузки заемщика, он обязателен. Действуют лимиты на кредиты, на займы уже закредитованным заемщикам. Да, подход к скорингу может быть более лояльным, но все-таки они обязаны проводить оценку. И займы не выдаются вслепую, у заемщика есть ряд важных гарантий. Поэтому у нас рассрочка, которая предоставляется банками или микрофинансовыми организациями, она не вызывает серьезных опасений. Там передается, кстати, информация, в бюро кредитных историй и микрофинансовые организации передают по займам любого размера, даже займом в 1 тысячу рублей", - сообщила Набиуллина. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал РИА Новости, что Госдума не поддержала инициативу рынка увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в бюро кредитных историй, до 100 тысяч рублей с предлагаемых законопроектом 15 тысяч и выступает за увеличение лимита лишь до 50 тысяч рублей. В Банке России ранее также подтверждали, что регулятор участвовал в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в бюро кредитных историй и обсуждался лимит в 50 тысяч рублей.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, госдума, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России
17:03 06.06.2025
 
ЦБ назвал лимит на покупки в рассрочку в 50 тысяч рублей компромиссным

ЦБ считает компромиссным лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки в 50 тысяч рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает компромиссным лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки в 50 тысяч рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Лимит 50 тысяч рублей... он предполагается для той рассрочки, которая выдается не через банк, не через микрофинансовую организацию, а через так называемых операторов рассрочки, которые никак не регулируются. И по рассрочкам свыше 50 тысяч они будут обязаны передавать данные в бюро кредитных историй, а по рассрочкам до 50 тысяч практически ничего не изменится. Почему 50 тысяч? Ну, была большая дискуссия, это компромисс. По сути дела, это сумма, которая эквивалентна размеру кредита без периода охлаждения", - сказала Набиуллина.
Она отметила, что закон о рассрочке готовится сейчас ко второму чтению. "Мы рассчитываем, что Госдума примет его все-таки до конца весенней сессии. Этот рынок надо отрегулировать... Ну и важно, чтобы наступила правовая определенность, прозрачность этого рынка. Ну вот сумма – это действительно такой некоторый компромисс", - добавила глава ЦБ.
"Рассрочки, которые на маркетплейсах выдаются через микрофинансовые организации - это по сути те же самые займы. Я хочу отметить, что к ним применяются практически все ограничения рисков закредитованности, как и к другим займам и кредитам. Обязателен расчет долговой нагрузки заемщика, он обязателен. Действуют лимиты на кредиты, на займы уже закредитованным заемщикам. Да, подход к скорингу может быть более лояльным, но все-таки они обязаны проводить оценку. И займы не выдаются вслепую, у заемщика есть ряд важных гарантий. Поэтому у нас рассрочка, которая предоставляется банками или микрофинансовыми организациями, она не вызывает серьезных опасений. Там передается, кстати, информация, в бюро кредитных историй и микрофинансовые организации передают по займам любого размера, даже займом в 1 тысячу рублей", - сообщила Набиуллина.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал РИА Новости, что Госдума не поддержала инициативу рынка увеличить лимит на покупки с помощью сервисов рассрочки, при превышении которого нужно будет передавать данные в бюро кредитных историй, до 100 тысяч рублей с предлагаемых законопроектом 15 тысяч и выступает за увеличение лимита лишь до 50 тысяч рублей.
В Банке России ранее также подтверждали, что регулятор участвовал в обсуждениях лимита обязательств по рассрочке, информация о которых не передается в бюро кредитных историй и обсуждался лимит в 50 тысяч рублей.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
ЦБ не ожидает массового перетока средств населения на фондовый рынок
15:51
 
Банк РоссииФинансыБанкиРОССИЯЭльвира НабиуллинаАнатолий АксаковГосдумаБанк России
 
 
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