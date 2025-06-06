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Эксперты рассказали, когда начнется восстановление строительной отрасли

Эксперты рассказали, когда начнется восстановление строительной отрасли - 06.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда начнется восстановление строительной отрасли

Строительная отрасль РФ начнет восстановление при ключевой ставке ниже 12% годовых, однако сегодняшнее снижение до 20% является важным психологическим фактором, | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:33+0300

2025-06-06T14:33+0300

2025-06-06T14:33+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Строительная отрасль РФ начнет восстановление при ключевой ставке ниже 12% годовых, однако сегодняшнее снижение до 20% является важным психологическим фактором, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее в пятницу Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. "Восстановление рынка начнется, когда ставка опустится ниже 12% - это порог для возвращения массового ипотечного кредитования", - рассказал руководитель "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик. В свою очередь президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков полагает, что рынок жилья в России сегодня стимулировала бы рыночная ипотечная ставка в диапазоне 12-15%. По мнению эксперта, это позволит действительно вернуть масштабный интерес к первичному рынку долевого строительства, поскольку в 2024 году почти 90% сделок здесь происходили с использованием ипотеки. Руководитель отдела развития финансовых продуктов группы "Плюс" Леонид Зайкин отметил, что текущее снижение может быть важным психологическим сигналом о смене тренда на понижение ключевой ставки. "Мы больше двух лет не видели снижения ставки, последний год она или росла или оставалась рекордно высокой, как в последние месяцы. Поэтому даже небольшое снижение создаст позитивный эмоциональный фон для рынка", - объяснил эксперт. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов ожидает, что по-настоящему комфортного для рынка жилья уровня в 10-12% ключевая ставка достигнет не ранее 2027 года и при благоприятной внешней конъюнктуре. Тем не менее, эксперт ожидает всплеск спроса на квартиры. "У клиентов появится осязаемая уверенность в возможности выгодного рефинансирования оформленных займов в ближайшей либо среднесрочной перспективе. Кроме того, покупатели еще активнее станут приобретать квартиры в рассрочку, сознавая, что их, вероятно, ожидает комфортный переход на ипотеку к моменту ввода дома в эксплуатацию", - сказал он.

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недвижимость, финансы, москва, ерз.рф, "метриум"