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Норвегия достигла нового рекорда в экспорте вооружений
Норвегия достигла нового рекорда в экспорте вооружений - 06.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия достигла нового рекорда в экспорте вооружений
Экспорт вооружений Норвегии в 2024 году достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в 2023 году, сообщает норвежское министерство... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T16:34+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экспорт вооружений Норвегии в 2024 году достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в 2023 году, сообщает норвежское министерство иностранных дел. "Рекордно высокий (показатель - ред.) экспорта военной продукции в 2024 году... в прошлом году норвежские предприятия экспортировали военную технику и оборудование, технологии и услуги военного назначения на сумму примерно 16,2 миллиарда крон (1,6 миллиарда долларов - ред.), что на 36% больше, чем в позапрошлом году", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны. Уточняется, что сумма экспорта вооружений в 2023 году составила 11,9 миллиарда крон (около 1,2 миллиарда долларов). Согласно статистике из ежегодного отчета по экспорту вооружений, до 2021 года этот показатель почти не превышал 6 миллиардов крон (590 миллионов долларов), однако потом начал стремительно и стабильно расти. В публикации отмечается, что практически весь экспорт военной продукции шел в страны НАТО и Европы, а самым крупным импортером норвежского вооружения стали США.
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промышленность, норвегия, европа, нато
Вооружения, Промышленность, НОРВЕГИЯ, ЕВРОПА, НАТО
Норвегия достигла нового рекорда в экспорте вооружений
МИД Норвегии: экспорт вооружений достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экспорт вооружений Норвегии в 2024 году достиг рекордных 1,6 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем в 2023 году, сообщает норвежское министерство иностранных дел.
"Рекордно высокий (показатель - ред.) экспорта военной продукции в 2024 году... в прошлом году норвежские предприятия экспортировали военную технику и оборудование, технологии и услуги военного назначения на сумму примерно 16,2 миллиарда крон (1,6 миллиарда долларов - ред.), что на 36% больше, чем в позапрошлом году", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.
Уточняется, что сумма экспорта вооружений в 2023 году составила 11,9 миллиарда крон (около 1,2 миллиарда долларов).
Согласно статистике из ежегодного отчета по экспорту вооружений, до 2021 года этот показатель почти не превышал 6 миллиардов крон (590 миллионов долларов), однако потом начал стремительно и стабильно расти. В публикации отмечается, что практически весь экспорт военной продукции шел в страны НАТО и Европы, а самым крупным импортером норвежского вооружения стали США.
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