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В ООН назвали атаки Украины на Россию провоцированием ядерного конфликта

В ООН назвали атаки Украины на Россию провоцированием ядерного конфликта - 06.06.2025, ПРАЙМ

В ООН назвали атаки Украины на Россию провоцированием ядерного конфликта

Последние атаки Украины против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары БПЛА по аэродромам, направлены на срыв мирного... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T03:17+0300

2025-06-06T03:17+0300

2025-06-06T03:17+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 6 июн – ПРАЙМ. Последние атаки Украины против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары БПЛА по аэродромам, направлены на срыв мирного процесса и провоцирование ядерного конфликта между РФ и США, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. "Недавние отвратительные многочисленные подрывы украинскими террористами (инфраструктуры - ред.) российских пассажирских поездов являются актами украинского государственного терроризма, совершенными явно при подготовке и при содействии персонала НАТО. В сочетании с... многочисленными атаками беспилотников против российских стратегических бомбардировщиков, цель состоит в том, чтобы подорвать мирный процесс, инициированный продолжающимся диалогом Путина и (президента США Дональда) Трампа, и развязать ядерно-стратегический конфликт между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами", - сказал Блэк. По его словам, цель подобных действий - воспрепятствовать интеграции Евразии и Глобального Юга - "движению, которое стремительно формирует новую глобальную архитектуру безопасности и развития, или, как выразился президент Путин, новую "глобальную полифонию". Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

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россия, мировая экономика, рф, нью-йорк, украина, оон, нато, минобороны рф