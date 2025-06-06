https://1prime.ru/20250606/orban-858257749.html

Венгрия и Словакия объединяются против политики ЕС, заявил Орбан

Венгрия и Словакия объединяются против политики ЕС, заявил Орбан - 06.06.2025, ПРАЙМ

Венгрия и Словакия объединяются против политики ЕС, заявил Орбан

Между Венгрией и Словакией формируется сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:53+0300

2025-06-06T10:53+0300

2025-06-06T10:55+0300

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БУДАПЕШТ, 6 июн - ПРАЙМ. Между Венгрией и Словакией формируется сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "К счастью, мы больше не одиноки. Недавно словацкий парламент принял решение, что они не поддержат никаких санкций против России. Поэтому я вижу, что формируется сотрудничество, чтобы остановить политику Брюсселя, которая, на мой взгляд, безрассудна", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил результаты опроса венгерского исследовательского центра Szazadveg, согласно которым в 11 странах ЕС из 27 большинство населения не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и только в 10 странах выступает за. "Я думаю, можно предотвратить членство Украины в ЕС, если мы смело вступим в эти дебаты, если мы смело представим свою позицию и не позволим Брюсселю и Украине привести к власти в Венгрии марионеточное правительство", - отметил венгерский премьер. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://1prime.ru/20250606/orban-858256495.html

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мировая экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, ес