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Назван редкий побочный эффект "Оземпика"

Назван редкий побочный эффект "Оземпика" - 06.06.2025, ПРАЙМ

Назван редкий побочный эффект "Оземпика"

Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови",... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T18:46+0300

2025-06-06T18:46+0300

2025-06-06T18:46+0300

технологии

здоровье

общество

москва

оземпик

ema

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови", приводящий к потере зрения. Препараты "Оземпик", "Вегови" и "Ребелсас" (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения. "Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) - глазного заболевания, которое может привести к потере зрения... PRAC пришел к выводу, что NAION - это очень редкий побочный эффект семаглутида", - говорится в пресс-релизе EMA. Согласно публикации, "очень редкий" в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат. В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION. Если пациент столкнулся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, он должен прекратить их использование.

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технологии, здоровье, общество , москва, оземпик, ema