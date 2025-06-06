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Назван редкий побочный эффект "Оземпика" - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Назван редкий побочный эффект "Оземпика"
Назван редкий побочный эффект "Оземпика" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Назван редкий побочный эффект "Оземпика"
Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови",... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:46+0300
2025-06-06T18:46+0300
технологии
здоровье
общество
москва
оземпик
ema
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови", приводящий к потере зрения. Препараты "Оземпик", "Вегови" и "Ребелсас" (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения. "Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) - глазного заболевания, которое может привести к потере зрения... PRAC пришел к выводу, что NAION - это очень редкий побочный эффект семаглутида", - говорится в пресс-релизе EMA. Согласно публикации, "очень редкий" в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат. В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION. Если пациент столкнулся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, он должен прекратить их использование.
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технологии, здоровье, общество , москва, оземпик, ema
Технологии, Здоровье, Общество , МОСКВА, Оземпик, EMA
18:46 06.06.2025
 
Назван редкий побочный эффект "Оземпика"

Регулятор в ЕС обнаружил редкий побочный эффект у препаратов Оземпик и Вегови

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета "Оземпик" и препарата от ожирения "Вегови", приводящий к потере зрения.
Препараты "Оземпик", "Вегови" и "Ребелсас" (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения.
"Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) - глазного заболевания, которое может привести к потере зрения... PRAC пришел к выводу, что NAION - это очень редкий побочный эффект семаглутида", - говорится в пресс-релизе EMA.
Согласно публикации, "очень редкий" в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.
В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION. Если пациент столкнулся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, он должен прекратить их использование.
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