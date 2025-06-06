https://1prime.ru/20250606/ozhidaniya-858265950.html

Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне

Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне - 06.06.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне

Инфляционные ожидания в России в целом сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, говорится в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:39+0300

2025-06-06T13:39+0300

2025-06-06T13:39+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России в целом сохраняются на повышенном уровне, и это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, говорится в пресс-релизе Банка России. "Инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. Инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - сообщил регулятор.

https://1prime.ru/20250606/inflyatsiya-858265479.html

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