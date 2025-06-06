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Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде
Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде
Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:05+0300
2025-06-06T12:05+0300
энергетика
россия
калининград
москва
алексей лихачев
магатэ
ростехнадзор
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник. Перед этим главы делегаций, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, провели встречу в формате один на один. "Начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ", - сказал агентству источник. В состав российской делегации на таких встречах, как правило, входят представители "Росатома", Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии. Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
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россия, калининград, москва, алексей лихачев, магатэ, ростехнадзор
Энергетика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Ростехнадзор
12:05 06.06.2025
 
Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде

Переговоры делегаций РФ и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© Фото : IAEA
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде, сообщил РИА Новости источник.
Перед этим главы делегаций, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, провели встречу в формате один на один.
"Начались двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ", - сказал агентству источник.
В состав российской делегации на таких встречах, как правило, входят представители "Росатома", Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
11:17
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЛИНИНГРАДМОСКВААлексей ЛихачевМАГАТЭРостехнадзор
 
 
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