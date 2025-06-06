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Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов
Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ было в центре внимания прошедших в Калининграде... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:14+0300
2025-06-06T14:14+0300
энергетика
россия
калининград
алексей лихачев
михаил ульянов
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ было в центре внимания прошедших в Калининграде переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ, сообщил в пятницу "Росатом". Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде в пятницу. "В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов (со стороны - ред.) вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников Агентства и представителей вовлеченных ведомств", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что российскую делегацию возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. Также в неё вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и начальник главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский.
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россия, калининград, алексей лихачев, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
14:14 06.06.2025
 
Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов

"Росатом": делегации РФ и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ было в центре внимания прошедших в Калининграде переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ, сообщил в пятницу "Росатом".
Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде в пятницу.
"В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов (со стороны - ред.) вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников Агентства и представителей вовлеченных ведомств", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что российскую делегацию возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. Также в неё вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и начальник главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Переговоры Россия-МАГАТЭ в расширенном составе начались в Калининграде
12:05
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЛИНИНГРАДАлексей ЛихачевМихаил УльяновМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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