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Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов

Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия и МАГАТЭ обсудили обеспечение безопасности ЗАЭС и ротацию экспертов

Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ было в центре внимания прошедших в Калининграде... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:14+0300

2025-06-06T14:14+0300

2025-06-06T14:14+0300

энергетика

россия

калининград

алексей лихачев

михаил ульянов

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВСУ было в центре внимания прошедших в Калининграде переговоров делегаций РФ и МАГАТЭ, сообщил в пятницу "Росатом". Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде в пятницу. "В центре внимания было обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов (со стороны - ред.) вооруженных сил Украины. Участники встречи также обсудили вопросы, касающиеся регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции. С российской стороны было подчеркнуто, что при их осуществлении приоритетом является обеспечение безопасности сотрудников Агентства и представителей вовлеченных ведомств", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что российскую делегацию возглавил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. Также в неё вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев и начальник главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский.

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россия, калининград, алексей лихачев, михаил ульянов, магатэ, запорожская аэс